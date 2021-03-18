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Gençlerbirliği taktik çalıştı

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa’yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

18 Mart 2021, Perşembe 15:50 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği taktik çalıştı

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa’yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasıyla başladı.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idman gol çalışmasıyla sona erdi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



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