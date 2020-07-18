Gençlerbirliği, Sivasspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma oyunuyla başladı.

İdman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi. Erdem Özgenç’in de sakatlığı nedeniyle yarınki maçta görev yapamayacağı belirtildi.

Başkent temsilcisinde Erdem’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Floyd Ayite, Giovanni Sio, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, Demir Grup Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek.