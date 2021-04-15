Gençlerbirliği, Süper Lig ’in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ’u ağırlayacak. Geçen hafta başkent derbisinde Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği, Sivasspor maçını kazanarak 3 puan almayı ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. 11 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar ise serisini Başkent'te sürdürmeye çalışacak. Ev sahibinde Arda Kızıldağ, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olduğu için savunma oyuncuları Zargo Toure ve Mustafa Akbaş ise sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte savunma oyuncuları Ziya Erdal ve Aaron Appindangoye’nin sakatlıkları sürüyor. Hakan Arslan da kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla 19. sırada yer alıyor. Sivasspor, 47 puanla puan cetvelinde 9. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

15 Nisan Cuma günü Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Gençlerbirliği - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil, Angelo, Polomat, Motta, Soner, Candeias, Sefa, Ayite, Lima

Sivasspor: Samassa, Oğuz, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Claudemir, Max Gradel, Boyd, Yatabare