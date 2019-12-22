Gençlerbirliği - Sivasspor maç sonucu 2 - 2

Gençlerbirliği ile Sivasspor Süper Lig'de 16. hafta maçında Eryaman Stadı'nda karşılaştı.

6. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

24. dakikada Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında meşin yuvarlağı önünde bulan Yatabare'nin uzak direğe yaptığı ortada Kone, topu ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

43. dakikada orta saha yakınlarından kullanılan serbest vuruşta top, ceza sahasında Yasin Pehlivan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Sefa Yılmaz'ın gelişine vuruşunu kaleci Samassa çizgiden çıkarttı.

56. dakikada Toure’nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sefa’nın ortasında Stancu kale önünde meşin meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

58. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ayite'nin pasında yaşanan karambolde Stancu yeniden topu Ayite ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Hakem VAR incelemesinin ardından santra vuruşunu işaret etti. 2-1

74. dakikada ceza sahası sağ çaprazında uzun pasla buluşan Stancu’nun şutunu kaleci Samassa çeldi.

90+7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yatabare rövaşatayla topu ağlara gönderdi. 2-2

Gençlerbirliği bu beraberlik ile 18 puana yaparken Sivasspor 34 puana yükseldi.

Gençlerbirliği gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacekken Sivasspor ise Göztepe'yi konuk edecek.