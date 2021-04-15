Gençlerbirliği - Sivasspor (CANLI)

Gençlerbirliği, Süper Lig ’in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ’u ağırlıyor. Geçen hafta başkent derbisinde Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği, Sivasspor maçını kazanarak 3 puan almayı ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. 11 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar ise serisini Başkent'te sürdürmeye çalışacak. Gençlerbirliği, oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla 19. sırada yer alıyor. Sivasspor, 47 puanla puan cetvelinde 9. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada bulunuyor.

Maçta ilk düdük çaldı.

Dakikalar 9'u gösterdiğinde Gradel'in ceza sahasına gönderdiği ortaya Yatabare kafasıyla vurdu ancak top üstten auta çıktı.

Maçın 19. dakikasında Sivassporlu futbolcu Robin Yalçın, ceza sahası dışından şutunu attı, köşeye giden topu son anda Nordfeldt kontrol etti.

Gençlerbirliği 24. dakikada tehlikeli geldi. Savunmadan paslaşarak çıkan Ankara ekibinde Lima, ara pasla hareketlendi. Ceza sahasına girmeden köşeye şutunu attı, ancak Ali Şaşal topu kornere çeldi.

GOL | 25. dakikada sağ köşeden Daniel Candeias tarafından kullanılan kornere, ceza sahası içerisinde bulunan Diego Angelo savunmanın arasından yükselerek kafasını vurdu ve topu filelerle buluşturdu. Bu golle Gençlerbirliği, Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti.

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı 11'leri:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Lima, Sefa, Stancu

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Cofie, Robin, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Nisan Cuma günü Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 16.00’da başladı. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.



