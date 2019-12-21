Gençlerbirliği - Sivasspor (CANLI)

Gençlerbirliği ile Sivasspor Süper Lig'de 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Süper Lig’in lideri Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni yenerek, bu sezon yakaladığı en uzun 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yükselişe geçen Gençlerbirliği, son maçında başkentte Göztepe’yi 3-1 yenmişti. Haftaya 17 puanla 12. sırada giren başkent ekibinde sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, bu maçta forma giyemedi. Ayrıca Sivasspor'da Fernando son dakika kadrodan çıkarıldı. Kone yerine 11'de başladı....

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor arasında Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başladı. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Gençlerbirliği - Sivaspor 11'ler...

Gençlerbirliği: Ertaç, Fabirico, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Sessegnon, Sefa, Mats, Candeias, Stancu.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Kone, Yatabare.

Geride kalan periyotta Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor’u 2-0, İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-1, Kasımpaşa’yı 2-0, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe’yi de 3-1 mağlup ederek son 7 haftayı kayıpsız geçen kırmızı-beyazlılar, tarihinde ilk kez 7 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Sivas ekibi, ligin 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu korumak için Gençlerbirliği engelini de aşmak istiyor.

Sivasspor’da 2 sakat, 2 cezalı

Sivasspor’da, yarın oynanacak Gençlerbirliği maçında sakat ve cezalıların durumu can sıkıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile savunmada görev yapan Fatih Aksoy, sarı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sivasspor’da, bu karşılaşma öncesi orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ve golcü Hugo Vieira’nın sakatlığı bulunuyor. Sivas ekibinde Fernando, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş ve Aaron Appindangoye sarı kart ceza sınırında yer alıyor.