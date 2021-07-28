Gençlerbirliği Sintyahu Sallalich'i kadrosuna kattı
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Ankara temsilcisi Gençlerbirliği transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlılar bu doğrultuda sağ kanada 30 yaşındaki Sintyahu Sallalich'i transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak sağ kanat bölgesine takviye yaparak Etiyopya asıllı İsrailli futbolcu Sintyahu Sallalich ile anlaştı.
Kariyerine İsrail ekibi Maccabi Haifa’da başlayan Sintyahu; Hapoel Acre, NK Maribor, Beitar Jerusalem, Maccabi Haifa, Kiryat Shmona formaları giydikten sonra son olarak Hapoel Beer Sheva forması giydi. 30 yaşındaki Sintyahu Sallalich ile başkent ekibi 2 yıllık sözleşmeye imza attı.