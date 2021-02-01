Başkent ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Brezilyalı forvet oyuncusu Sandro Lima ile anlaştı.

Son olarak Çin ekibi Tianjin Teda forması giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu ile kulübümüz 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Futbola ülkesinin takımlarından Gremio Anapolis’te başlayan Sandro Lima; Rio Ave, Gil Vicente, Chaves gibi takımlarda oynadıktan sonra son olarak Çin Süper Ligi ekibi Tianjin Teda forması giydi.

Sandro Lima’nın imza töreninde yer alan başkanımız Murat Cavcav, golcü oyuncunun kulübümüze güç katacağına inandığını söyledi."