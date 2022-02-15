(ÖZET) Gençlerbirliği - Samsunspor maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geldi, Eryaman Stadyumu'nda oynanan 90 dakika gol düellosuna sahne oldu.

8'de gol perdesini Barış Alıcı açtı ve ev sahibi öne geçti, 10'da konuk takım Moryke Fofana ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona ererken Başkent ekibi, 74'te Metehan Mert ile bir kez daha öne geçti. Karadeniz temsilcisi, Melih Okutan ile 90'da eşitliği yakaladı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 30 puanla 9. sırada yer aldı. 3 maçtır berabere kalan, 6 maçtır kaybetmeyen 36 puanla 7. basamakta kaldı.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada ceza sahası içinde Lima, topu kale önüne bıraktı. Altı pasta vuruşunu tamamlayan Barış Alıcı meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

10. dakikada Mendes ile ceza sahası içinde duvar pası yapan Fofana topu kale önünde yakaladı. Fofana'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1.

63. dakikada Berişbek’in ceza sahasının sağ köşesinden açtığı ortaya yükselen Gökhan Gül’ün kafa vuruşu meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

75. dakikada sol köşede Grechyshkin’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Metehan Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

86. dakikada Cihan Karaman'ın rakibine yaptığı müdahaleyi hakem Çağdaş Altay sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Cihan ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

90. dakikada Melih Okutan rakip yarı sahadan yükselen topa altı pasta karşılık vererek ağları salladı. 2-2

90+2. dakikada Barış Alıcı’nın pasıyla sol çaprazda Berişbek topla buluştu. Ceza sahası içinde topla buluşan Berişbek, topu direğin üstünden auta gönderdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Kapluhan xx, İlker Yasin Avcı xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan xx, Metehan Mert xx, Gökhan Gül xx (İlker Karakaş dk. 90+4 ?), Muhammed Bayır xx, Tshibola xx (Rahmetullah Berişbek dk. 60 x), Grechyshkin xx, Barış Alıcı xx, Belyaev xx (Arda Kızıldağ dk. 89 ?), LuaLua xx, Lima xx

Yedekler: Atalay Gökçe, Musa Şahindere, Mert Kula, Serdarcan Eralp, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Sami Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Soner Gül xx, Bateau xx, Yunus Emre Çift xx, Alaadin Okumuş xx (Ensar Arslan dk. 80 ?), Hasan Kılıç xx (Yasin Öztekin dk. 46 x), Osman Çelik xx, Fofana xx (Melih Okutan dk. 84 xxx), Savicevic x (Cihan Karaman dk. 36 x), Mendes xx

Yedekler: Aykut Özer, Ali Ülgen, Tolcay Ciğerci, Bah, Berk Taşkın, Talha Ülvan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Barış Alıcı (dk. 8), Metehan Mert (dk. 75) (Gençlerbirliği), Fofana (dk. 14), Melih Okutan (dk. 90) (Samsunspor)

Kırmızı Kart: Cihan Karaman (dk. 86) (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Bateu (Samsunspor)