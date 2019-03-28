Gençlerbirliği şampiyonları ağırladı

Gençlerbirliği bugün yapılan antrenman öncesinde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nü ağırladı. 6 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösteren sporcular bugün Gençlerbirliği futbolcularıyla bir araya geldi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Selçuk Şahin, Mert Nobre, Ahmet İlhan’la antrenman öncesi sohbet eden Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcuları daha sonra sahada futbolcularıla penaltı atışması yaptı.

Ziyarette konuşan teknik direktör İbrahim Üzülmez, zor bir iş yaptıklarının farkında olduklarını dile getirirken diğer belediyelerin de görme engelliler sporuna eğilerek , Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’ne rakip çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Ahmet Oğuz, “belki de dünyanın en zor sporu bu, böylesine zor bir sporda şampiyonluklar elde etmişler. Umarım başarıları daim olur, bu sezon da ipi göğüslerler.” dedi. Ahmet İlhan ise “ziyaret bizi çok mutlu etti. Gerçekten zor bir iş yapıyorlar. Biz de onlara ayak uydurmaya çalıştık ama ne kadar zorlandığımızı gördünüz. Çok başarılılar, umarım yedinci şampiyonluklarını yaşarlar bu sezon” dedi.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü teknik direktörü Hasan Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken sezona iyi başlamak istediklerini ve yeniden şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.