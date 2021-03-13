Gençlerbirliği, Özcan Bizati ile ilk maçında Fenerbahçe deplasmanında
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ankara ekibi, yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde ilk maçına çıkacak. Başkent ekibinde Başakşehir mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde ilk maçına çıkacak. Başkent ekibinde Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı.
Ligde 11 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlılar, 21 puanla son sırada yer alıyor.
AA