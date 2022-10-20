Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK: 3-1

Konuk ekip 5’inci dakikada Yusufhan Çalık’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 39’uncu dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Kazanılan penaltı için topun başına geçen Gökhan Altıparmak’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten dışarıya gitti. Gençlerbirliği 45+2'nci dakikada Ahmet Arda Tuzcu ile durumu 1-1’e getirdi. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta ilk uzatma devresinde Niğde Anadolu’da Ahmet Demir kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gençlerbirliği 110’uncu dakikada Ahmet Arda Tuzcu ve 113'üncü dakikada

Barış Alıcı’nın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

DHA