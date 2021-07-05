Gençlerbirliği, Türk futbolunun gelecek vaadeden isimlerinden biri olan Mert Kabasakal'ı, elden kaçırıyor... Alt yaş kategorilerinde toplam 26 defa milli olan 17 yaşındaki orta saha, Başkent ekibiyle mücadele ettiği U19 ligindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Fransız ekibi Metz de gelecek sezon sonunda Kırmızı-Siyahlılar'la sözleşmesi sona erecek olan Mert için devreye girdi, genç futbolcu ile her konuda anlaştı.









İlhan Cavcav sonrası eleştiriliyor

Ancak başarılı oyuncu, 18 yaşından küçük olduğu için Avrupa'ya transfer olamıyor. Gençlerbirliği'nden de istediği teklifi alamayan Mert Kabasakal'ın 2022 yazında sadece 180 bin Euro'luk yetiştirme bedeli karşılığında Metz’e katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 38 yıl boyunca Başkent ekibinin başkanlığını yapan ve bu süreçte Gençlerbirliği'nde birçok genç oyuncuya şans veren efsane isim İlhan Cavcav sonrasında Kırmızı-Siyahlılar'ın transfer politikası ise oldukça eleştiriliyor.

Okan Çellik







