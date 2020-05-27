Gençlerbirliği koronavirüs testinden geçti
Gençlerbirliği Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, bayram izninin ardından İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplanan kırmızı-siyahlı ekibe koronavirüs testi uygulandı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, bayram izninin ardından İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplanan kırmızı-siyahlı ekibe koronavirüs testi uygulandı.
Teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline kulüp doktoru Gürhan Dönmez ve yönetim kurulu üyesi Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu yönetiminde uygulanan testlerin sonucunda başkent ekibi yarın antrenmana başlayacak.