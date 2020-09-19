Süper Lig'de ikinci hafta maçında sezona mağlubiyetle başlayan Gençlerbirliği, İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'u konuk edecek. Mert Nobre'nin öğrencileri bu kez sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Sezonun ilk haftasınnı bay geçen Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Gençlerbirliği - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Gençlerbirliği - Konyaspor muhtemel 11'ler...

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Halil, Berat, Soner, Candeias, Ayite, Sio, Stancu

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Anicic, Guilherme, Musa, Hadziahmetovic, Eduok, Milosevic, Shengelia, Daci

Kartal galibiyet istiyor!

Konyaspor’un yeni hocası İsmail Kartal, Yeşil-Beyazlı ekipteki ilk sınavında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Deneyimli teknik adam, Başkent ekibi karşısında galibiyete uzanarak Konya’ya 3 puanla ‘Merhaba’ demek istiyor.