Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig’deki ilk maçına Konyaspor karşısında çıkacak. İki takımda aradan sonra sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Gençlerbirliği, ligdeki son maçında 14 Mart’ta Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşmış ve rakibine 1-0 yenilmişti.

Gençlerbirliği - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma, saat 18.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gençlerbirliği - Konyaspor muhtemel 11'ler...

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Flavio, Zargo, Polomat, Berat, Yasin, Mats, Candeias, Sio, Stancu

Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Uğur Demirok, Selim Ay, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Hurtado, Milosevic, Bajic

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Gençlerbirliği, ligdeki son maçında 14 Mart’ta Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşmış ve rakibine 1-0 yenilmişti.

Üç ay sonra yeniden sahaya çıkacak kırmızı-siyahlılar, Süper Lig’de 28 puanla 12. sırada yer alıyor.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu ile cezalı Fabricio Baiano, İttifak Holding Konyaspor’a karşı görev yapamayacak.