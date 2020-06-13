Gençlerbirliği - Konyaspor (CANLI)
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 27. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u ağırlayıyor. Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Gençlerbirliği - Konyaspor maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig’deki ilk maçına Konyaspor karşısında çıktı. İki takımda aradan sonra sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Konyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, kadroda bazı değişikliklere gitti.
Gençlerbirliği - Konyaspor ilk 11'ler belli oldu!
Gençlerbirliği: Nordfeldt, H. İbrahim Pehlivan, Erdem, Flavio, Zargo, Seutjens, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sio, Stancu
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Hurtado, Milosevic, Bajic
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MAÇ BAŞLADI!
5.dakikada sol kanattan gelişen Konayspor atağında Anicic ortaladı savunma topu çıkardı
11.dakikada Konyaspor Milosevic ile etkili geldi. Milosevic uygun durumda kaleyi denedi ama şutunda isabet sağlayamadı
İLK TEHLİKE EV SAHİBİ TAKIMDAN! 12.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Mats Seutjens bekletmeden vurdu top auta gitti
18.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sio, dar açıdan sert vurdu savunmadan seken top dışarı gitti