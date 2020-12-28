Gençlerbirliği - Kayserispor canlı izle

Gençlerbirliği, Süper Lig 'in 15. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Geçen hafta Sivasspor 'a 3-1 yenilen Başkent ekibi kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Süper Lig'de 9 haftadır kazanamayan ve son iki maçını kaybeden Kayserispor ise deplasmanda kazanarak kötü gidişini durdurmak istiyor.

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MAÇ BAŞLADI!

31. dakikada Kayserispor, Wilfried Kanga'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

40. dakikada Kayserispor, Kanga ile 2-1 öne geçti ancak hakem Cüneyt Çakır pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.





Gençlerbirliği: Nordfeld, Ömürcan, Zargo, Arda, Mustafa, Berat, Piris Da Motta, Ayite, Murat, Candeias, Sio

Kayserispor: İsmail Çipe, Aziz Behich, Sapunaru, Oğuzhan Çapar, Kvrzic, Ackah, Campanharo, Emre Demir, Pedro, Manzala, Kanga

Gençlerbirliği - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği, 14. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak ligde üç maç sonra kaybetmişti.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, haftaya 12 puanla 18. sırada girdi.