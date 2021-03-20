Gençlerbirliği, Süper Lig’in 31. haftasında yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, 11 maçlık galibiyet hasretine son vermişti. Ligde son sırada bulunan Başkent ekibi, Kasımpaşa maçını da kazanıp düşme hattının üzerindeki takımlarla puan farkını azaltmayı hedefliyor. Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ni mağlup ederek moral bulmak istiyor. Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen lacivert-beyazlı takım, dış sahada 11 Ocak’tan bu yana süren galibiyet özlemine de son vermeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den futbolseverlerle buluşacak. 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gençlerbirliği - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Mustafa, Arda, Polomat, Erdi, Motta, Murat, Ayite, Candeias, Lima

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luskassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Drinkwater, Yusuf, Hajradinovic, Thelin

İstanbul temsilcisi, deplasmanda son galibiyetini 18. haftada Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yenerek elde etmişti. Yaptığı maçların 8’ini kazanan, 7’sinde berabere kalan ve 14’ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 31 puanla 15. sırada girdi.

Süper Lig’de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 24 puanla son sırada yer alıyor. İki takım arasında ilk yarıda İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa’da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Tomas Brecka ve Armin Hodzic’in yanı sıra sarı kart cezalısı Kristijan Bistrovic, karşılaşmada forma giyemeyecek. Başkent ekibinde Diego Angelo, Zargo Toure ve Giovanni Sio, sakatlıkları nedeniyle yok.