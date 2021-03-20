Gençlerbirliği - Kasımpaşa canlı

Gençlerbirliği, Süper Lig ’in 31. haftasında yarın Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe ’yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, 11 maçlık galibiyet hasretine son vermişti. Ligde son sırada bulunan Başkent ekibi, Kasımpaşa maçını da kazanıp düşme hattının üzerindeki takımlarla puan farkını azaltmayı hedefliyor. Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ni mağlup ederek moral bulmak istiyor. Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen lacivert-beyazlı takım, dış sahada 11 Ocak’tan bu yana süren galibiyet özlemine de son vermeyi hedefliyor.

MAÇ BAŞLADI

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin