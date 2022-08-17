Ligin ilk haftasında sahasında Altınordu’yla oynadıkları karşılaşmada, bireysel ve takım anlamında izleyenlere keyifli bir maç izlettiklerini belirten kaptan Muhammed Bayır, “Bizler oynarken büyük keyif aldık. Öyle umut ediyorum ki bizleri izleyenler de aynı keyfi almışlardır. Karşılaşmanın ilk yarısında 6 tane gol ve kaçan bir penaltı vardı. Ligdeki diğer maçları da izledim, bizim Altınordu maçı kadar keyifli değildi açıkçası. Birçok takım hazır değil görüntüsü çizdi. Tabii ki haftalar ilerledikçe bu değişecek ve gelişecektir. Bizim için de aynı şey söz konusu. Bir an önce oynadığımız oyunun üstüne biraz koyabilirsek, lige daha hazır takım olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“GÜZEL BİR SİNERJİ YAKALADIK”

Geçen sezon ki takım içerisindeki arkadaşlığa da değinen Bayır, “Geçen sezon takım içerisinde arkadaşlık anlamında çok güzel hava yakalamıştık. Sezonun ikinci yarısında yakaladığımız bu havayı, geçtiğimiz sezondan bu sezona taşımak için uğraştık, kısmen de olsa başarabildiğimizi düşünüyorum. Futbol bir birliktelik oyunudur ve takım içerisindeki olumlu havayı sahaya yansıttığınız ölçüde başarılı olabiliyorsunuz. Ayrılanlar olmasına rağmen geçen sezondan kalan oynayan ya da oynamayan genç oyuncu arkadaşlarımız var. Biz bunlarla çok güzel bir sinerji yakaladık. Saha içerisinde herkes kimin ne yapabileceğini aşağı yukarı bildiği için bu da saha içerisine avantaj olarak yansıyor. Hazırlık maçlarında bu birlikteliğin skor anlamında olmasa dahi oyunsal anlamda karşılığını gördük. Aynı zamanda takım olarak eksiyi artıya çevirebilecek bir yapıya sahibiz. Buna rağmen bu takımda ihtiyacı olan bölgelere mutlaka transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Birbirini tanıyan bu oyuncu grubuna yapılacak takviyeler, bizleri daha güçlü kılacaktır” ifadelerini kullandı.

“BOLUSPOR DİNAMİK BİR TAKIM”

Bu hafta deplasmanda Boluspor’la oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak da konuşan Bayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gözlemlediğim kadarıyla Boluspor, sistemden ve taktikten daha çok dinamik bir takım görüntüsü veriyor. Transfer yapamamamıza rağmen eşit şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Daha sezon başı olduğu için her iki takımın da bazı eksiklikleri var pek tabii. Haftalar ilerledikçe futbol adına daha farklı maçlar daha farklı mücadeleler olacaktır. Boluspor deplasmanından puan ya da puanlar alabilecek güce ve yeteneğe sahip olduğumuzu düşünüyorum.”

ANKARA, (DHA)