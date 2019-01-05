Gençlerbirliği hazırlıklarını Belek’te sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig’in lideri Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

05 Ocak 2019, Cumartesi 20:48
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Gençlerbirliği hazırlıklarını Belek’te sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig’in lideri Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erkan Sözeri gözetiminde yapılan antrenman takım konuşması ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından düz koşu çalışması yapıldı. Antrenman pas çalışması ile devam etti. Ankara ekibinde antrenmanda tedavisi süren Kari Arnason yer almadı. Başkent ekibi çalışmalarını 12 Ocak'a kadar Antalya Belek'te sürdürecek. 

Gençlerbirliği’nin Belek’te yapacağı hazırlık maçlarının programı ise şöyle: 

8 Ocak 2018 Gençlerbirliği - MTK Budapeşte 

10 Ocak 2018 Gençlerbirliği - Samsunspor 

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