Gençlerbirliği - Hatayspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.

18 Temmuz 2019, Perşembe 22:28
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Gençlerbirliği - Hatayspor maç sonucu: 2-1

Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi’nin 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran başkent ekibi, karşılaşmanın 26. dakikasında Erdem Özgenç’in penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0’a taşıdı.

İlk yarısı bu skorla tamamlanan müsabakanın 76. dakikasında gelişen Hatayspor atağında, Pierre-Yves Polomat’ın meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndermesiyle skor 2-1’e geldi.

Kalan dakikalarda her iki takım ataklarının sonuçsuz kaldığı karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmayı, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’un yardımcı antrenörü Mert Nobre de izledi.

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