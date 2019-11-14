Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı

Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği, çift antrenman yaptı. Sabah bölümünü sahada fonksiyonel kuvvet antrenmanıyla geçiren başkent ekibi, akşam basına açık olarak gerçekleştirilen idmanda ise ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, günü geniş alanda oynanan dört kaleli maç ile tamamladı.

Antrenmana, milli takımlarda yer alan Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere, Stephane Sessegnon, Abdoualye Diallo ve Sadio Diallo katılmadı.