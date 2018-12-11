Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada Gazişehir Gaziantep ile yapılacak olan karşılaşmanın Osmanlı Stadı'nda yapılan zemin çalışması nedeniyle Eskişehir Yeni Stadyumu'na alındığı bildirildi.

Ankara temsilcisinin açıklaması şu şekilde:

Osmanlı Stadı’nda devam eden zemin çalışması nedeniyle Gazişehir Gaziantep ile oynayacağımız maç Eskişehir Yeni Stadyumu’na alındı. Cumartesi günü oynanacak maç 13.30’da başlayacak. Maç biletleri bugün 16.00'da 11 TL’den satışa çıkacak. Maçta kombine biletler geçerli olacak.