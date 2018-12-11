Gençlerbirliği - Gazişehir Gaziantep maçı Eskişehir'e alındı!

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği - Gazişehir Gaziantep maçı, Osmanlı Stadı'ndaki çalışmalar nedeniyle Eskişehir Yeni Stadyumu'na alındı.

11 Aralık 2018, Salı 12:32
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Gençlerbirliği - Gazişehir Gaziantep maçı Eskişehir'e alındı!

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada Gazişehir Gaziantep ile yapılacak olan karşılaşmanın Osmanlı Stadı'nda yapılan zemin çalışması nedeniyle Eskişehir Yeni Stadyumu'na alındığı bildirildi. 

Ankara temsilcisinin açıklaması şu şekilde: 

Osmanlı Stadı’nda devam eden zemin çalışması nedeniyle Gazişehir Gaziantep ile oynayacağımız maç Eskişehir Yeni Stadyumu’na alındı. Cumartesi günü oynanacak maç 13.30’da başlayacak. Maç biletleri bugün 16.00'da 11 TL’den satışa çıkacak. Maçta kombine biletler geçerli olacak.

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