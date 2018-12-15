Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Gençlerbirliği, sahasındaki zemin problemi nedeniyle Eskişehir'de konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yendi.
23'üncü dakikada Gençlerbirliği'nden Yasin Pehlivan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
31'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Nobre'nin pasında Nadir Çiftçi topu ağlara gönderdi: 1-0.
47'nci dakikda Del Valle'nin ortasında Oğulcan, kalecinin yanından topu ağlara bıraktı: 1-1.
77'nci dakikada Gazişehir Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
89'uncu dakikada Ahmet Oğuz takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.
Maç Gençlerbirliği'nin 2-1 galibiyeti ile bitti.
STAT: Eskişehir Yeni
HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen (xx), Ata Yıldırım (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan (xx) - Ahmet Oğuz (xxx), Alper (xxx), Luccas Claro (xxx), Yıldırım Mert Çetin (xxx), Selçuk Şahin (xx), Yasin Pehlivan (x), Stephane Sessegnon (xx)(Dk. 72 Bekir Yılmaz xx), Deniz Yılmaz (xx) (Dk. 63 Jailton xx), Luccas Claro (xxx), Nadir Çiftçi (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç (xx) - Kubilay (xx), Segbefia (xx), Bahadır (xxx), Rıdvan Şimşek (xx), Jefferson (xx), Del Valle (xx), Gökhan (xx) (Dk. 81 Nihat Şahin), Kerim Avcı (xx) (Dk. 61 Yusuf Çelik xx), Oğulcan (xxx), Poepon (xx) (Dk. 74 Igor xx)
GOLLER: Dk. 31 Nadir Çiftçi, Dk. 89 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği) - Dk. 47 Oğulcan (Gazişehir Gaziantep)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 23 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği) - Dk. 77 Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep)
SARI KART: Jailton (Gençlirbirliği)
Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR (DHA)