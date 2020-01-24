Gençlerbirliği - Gaziantep maç sonucu: 1-0

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19. haftanın açılış maçında Gaziantep FK’yi konuk etti.

17. dakikada soldan ceza sahasına giren Güray Vural’ın çaprazdan sert şutunda top direkten döndü.

21. dakikada Kayode’nin ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

31. dakikada Sefa Yılmaz’ın şık pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sio’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

64. dakikada Gençlerbirliği, Sessegnon'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

87. dakikada Gaziantep FK'nın Muhammet Demir ile kaydettiği gol ofsayt gerekçesi ile VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gençlerbirliği sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.