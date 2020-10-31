Gençlerbirliği - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

Süper Lig ’in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.
16. dakikada top Gençlerbirliği futbolcusu Murat Yıldırım’ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada Gaziantep FK, Maxim'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
29. dakikada Sousa’nın vuruşunda kaleci Nordfelt topu kornere çeldi.
İlk yarı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada Gaziantep FK, Dicko ile ikinci golü buldu ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi.
56. dakikada Gençlerbirliği, Candeias'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
67. dakikada Maxim'in vuruşunda kaleci Nordfelt topu uzaklaştırdı.
88. dakikada Ayite’in kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.
90+2. dakikada Soner Dikmen’in vuruşu az farkla üstten auta gitti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gençlerbirliği ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.
Bu skorun ardından Gençlerbirliği puanını 6'ya, Gaziantep FK ise 9'a yükseltti.