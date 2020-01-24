Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19. haftanın açılış maçında Gaziantep FK’yi konuk edecek. Son iki haftadır deplasmanda kaybeden Gençlerbirliği sahasında rakibini mağlup ederek kötü gidişini durdurmak istiyor. Bu sezon deplasmanda iyi bir performans sergileyen ve 3 galibiyeti bulunan Gazişehir FK ise 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Erdem, Toure, Mattias, Polomat, Sessegnon, Baiano, Sefa, Candeias, Ayite, Sio

Gaziantep FK'nin ilk 11'i: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Chibsah, Kubilay, Güray, Muhammet, Kayode

Gençlerbirliği - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Çaykur Rizespor’a mağlup olan Gençlerbirliği, evinde oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybeden başkent temsilcisi, 18 puanla 13. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği’nde kart cezalısı Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Gaziantep FK’ye karşı görev yapamayacak.

Çaykur Rizespor maçında sağ kasık bölgesindeki yırtık nedeniyle forma giyemeyen Stancu, ağrılarının devam etmesi nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak.