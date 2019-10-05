Gençlerbirliği-Galatasaray maçında oranlar güncellendi!

Süper Lig'de 7. haftada oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesinde İddaa Risk Yönetimi, oranları güncelledi.

Son yapılan güncellemenin ardından Galatasaray, rakibine göre daha da favori oldu.

Gençlerbirliği

Eski oran: 2.75

Yeni oran: 2.80

Beraberlik

Eski oran: 3.05

Yeni oran: 3.00

Galatasaray

Eski oran: 2.00

Yeni oran: 1.95

Bu karşılaşmayla ilgili tüm detayları değerlendirmek için aşağıdaki haberimize tıklayın

Bu haberi de okudular Gençlerbirliği-Galatasaray canlı bahis heyecanı Misli.com'da