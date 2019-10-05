Gençlerbirliği-Galatasaray maçında oranlar güncellendi!

Süper Lig'de 7. haftada oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesinde İddaa Risk Yönetimi, oranları güncelledi.
Son yapılan güncellemenin ardından Galatasaray, rakibine göre daha da favori oldu.
Gençlerbirliği
Eski oran: 2.75
Yeni oran: 2.80
Beraberlik
Eski oran: 3.05
Yeni oran: 3.00
Galatasaray
Eski oran: 2.00
Yeni oran: 1.95
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