Galatasaray, Süper Lig’in 39. haftasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Sarı Kırmızılı ekip, 39. haftaya lider Beşiktaş’ın 9, 2. Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde 3. sırada girdi. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, Başkent'te 3 puana uzanıp önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkmak istiyor. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve ateş hattında bulunan Gençlerbirliği'nin ise kazanmaktan başka çaresi yok. Süper Lig’de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Gençlerbirliği, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşarken, topladığı 35 puanla 20. sırada ve düşme hattında yer alıyor.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı.





Gençlerbirliği - Galatasaray ilk 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim, Piris, Soner, Sefa, Lima, Candeias, Stancu

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Babel, Halil Dervişoğlu

Galatasaray'ın yedekleri: Okan Kocuk, Radamel Falcao, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Deandre Yedlin, Mostafa Mohamed, Marcelo Saracchi, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli





Galatasaray'da Arda Turan ve Etebo sınırda

Galatasaray'da Arda Turan ve Etebo, Gençlerbirliği maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isimden Etebo, kadroda yok. Arda ise bugün kart görmesi halinde, gelecek hafta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Onyekuru kadroda yok

Henry Onyekuru, Ankara'ya gelen Galatasaray kafilesinde yer almasına rağmen esame listesinde yer almadı. Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle bir süredir görev yapamıyor.

Mostafa Mohamed kulübeye

Sarı-Kırmızılı ekibin son taktik provasında, Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de denediği ve Kerem ile Babel'i kanatlarda kullandığı öğrenildi. Eldeki plana göre Mostafa Mohamed'in oyuna ikinci yarıda dahil olacağı tahmin ediliyor.

Yeni lider Gedson!

Son haftalarda form grafiğinde istikrarlı bir yükseliş yaşayan Gedson Fernandes, bugünkü Gençlerbirliği deplasmanı ve kalan haftalarda daha fazla sorumluluk alacak. Teknik patron Fatih Terim, 22 yaşındaki futbolcuyu hem oyun kurulumunda hem de rakip ceza sahasının çevresinde ve kaleyi yoklarken görmek istiyor. Oyun temposunu ayarlama, savunma arkasına top atma, geriye gelip top alma ve oyun yönünü değiştirme gibi kritik işlerde de Gedson'a Terim tarafından sınırsız özgürlük tanınacak. Taylan ve Emre Akbaba'nın da Gedson Fernandes'in orta sahadaki partnerleri olması bekleniyor. Taylan savunma, Emre de hücum tarafında Portekizli yıldıza destek sağlayacak.

Galatasaray ile Gençlerbirliği 98. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig’de 98. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 97 maçta sarı-kırmızılılar 54, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray’ın 170 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı, Galatasaray 6-0 kazandı.

Ankara’daki maçlar

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara’da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray’ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor. Başkentteki 48 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara’da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0’lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile bu sezonun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0’lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.