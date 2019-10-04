Gençlerbirliği - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Terim'den büyük sürpriz!
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Gençlerbirliği ise sahasında kazanmak istiyor. Bu arada Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Fatih Terim büyük kadroda büyük değişikliğe gitti. Peki, Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Gençlerbirliği ile Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenilen Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini almak istiyor. Galatasaray'da bu önemli maçta sakatlığı nedeniyle Falcao, Lemina ve Luyindama forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam saat 20:00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Galatasaray'da bu önemli maçta sakatlığı nedeniyle Falcao, Lemina ve Luyindama forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın 11'i belli oldu...
Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Ömer, Jimmy, Taylan, Emre Mor
Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Candeias, Sessegnon, Rahmetullah, Ayite, Sio
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Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu!
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.