Gençlerbirliği - Galatasaray maçı Canlı

Galatasaray, Süper Lig’in 39. haftasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Sarı Kırmızılı ekip, 39. haftaya lider Beşiktaş’ın 9 puan, 2. Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde 3. sırada girdi. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, Başkent'te 3 puana uzanıp önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkmak istiyor. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve ateş hattında bulunan Gençlerbirliği'nin ise kazanmaktan başka çaresi yok. Süper Lig’de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Gençlerbirliği, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşarken, topladığı 35 puanla 20. sırada ve düşme hattında yer alıyor.

Gençlerbirliği - Galatasaray ilk 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim, Piris, Soner, Sefa, Lima, Candeias, Stancu

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Babel, Halil Dervişoğlu

Galatasaray'ın yedekleri: Okan Kocuk, Radamel Falcao, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Deandre Yedlin, Mostafa Mohamed, Marcelo Saracchi, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada Kerem sağ kanattan rakibini geçip ceza sahasına yaklaştı yerden pasını savunma uzaklaştırdı

4.dakikada Ömer Bayram sol kanattan çizgiye indi ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı

6.dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası önünde rakibinden müthiş sıyrıldı bekletmeden vurmak istedi savunmadan seken top kornere gitti

10.dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Stancu topu iyi kontrol edemedi ve ceza sahasına giremeden Galatasaray defansına kaptırdı

NORDFLEDT KONTROL ETTİ 12.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruşu Gedson Fernandes kullandı vuruşunu kaleci Nordfledt sektirmeden kontrol etmeyi başardı

19.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı ortasını savunma kornere gönderdi

20.dakikada Gençlerbirliği savunmadan uzun pasla çıktı. Sol kanattan bindiren Halil İbrahim çizgiye kadar indi ve yerden ortaladı, kale sahasına gelen topu Muslera çıkıp aldı

NET FIRSAT! 21.dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında bomboş durumda kafayı Babel vurdu, şutu az farkla auta gitti

24.dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sağ kanattan gelen Candeias ortasını yaptı kaleci Muslera çıkıp topu aldı

26.dakikada Halil Dervişoğlu ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan döndü

29.dakikada Emre Akbaba ceza alanına sağ çaprazdan girdi, plase bir vuruşla köşeden golü atmak istedi ancak şutu az farkla auta gitti

BİR POZİSYON DAHA! 32.dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel, savunmadan bindirme yapan Ömer Bayram'a oynadı. Ömer Bayram uygun durumda sol ayağıyla sert vurdu ancak şutu yandan auta gitti

35.dakikada Taylan ceza sahasına girmeden sert vurdu şutu kalecide kaldı

SARI KART! 38.dakikada Gedson Fernandes, rakip yarı sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

41.dakikada Gençlerbirliği takımında Candeias, Gedson Fernandes ile girdiği ikili mücadelenin ardından omzunda yaşadığı kısa süreli bir sakatlık yaşadı

GOL! 44.dakikada Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti













Galatasaray'da Arda Turan ve Etebo sınırda

Galatasaray'da Arda Turan ve Etebo, Gençlerbirliği maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isimden Etebo, kadroda yok. Arda ise bugün kart görmesi halinde, gelecek hafta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Onyekuru kadroda yok

Henry Onyekuru, Ankara'ya gelen Galatasaray kafilesinde yer almasına rağmen esame listesinde yer almadı. Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle bir süredir görev yapamıyor.



