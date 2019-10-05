Gençlerbirliği ile Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da kozlarını paylaşıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenilen Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini almak istiyor.

Galatasaray'da bu önemli maçta sakatlıkları nedeniyle Falcao, Lemina ve Luyindama forma giyemezken Seri de yedekler arasında yer alıyor.

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Maç başladı.

1. dakikada ev sahibi Gençlerbirliği gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topa Sio hareketlendi. Muslera müdahalesi ile rakibine gol şansı vermedi.

2. dakikada bu kez Galatasaray etkili geldi. Sol kanatta Feghouli'nin pasıyla hareketlenen Andone, dar açıdan istediği vuruşu yapamadı.

7. dakikada Galatasaray, Ryan Babel ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Hollandalı oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşu Gençlerbirliği savunmasında Flavio çizgide çıkararak kornere yolladı.

SARI KART | Galatasaray'da Ryan Donk, 8. dakikada Gençlerbirliği'nden Baiano'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Gençlerbirliği'nde sakatlanan Fabricio Baiano, 10. dakikada yerini Berat Özdemir'e bıraktı.

19. dakikada Belhanda & Feghouli ikilisinin hücumda paslaşırken kaybettikleri top sonrası Gençlerbirliği, Sessegnon ile hızlı hücum şansı yakaladı. Beninli oyuncunun sağ kanada verdiği pasta Candeias'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş direk dibinden dışarı gitti.

23. dakikada Gençlerbirliği'nde Ayite, ceza sahası dışından şut imkanı yakaladı. Togolu oyuncunun gelişine yaptığı etkisiz vuruş Muslera'da kaldı.

SARI KART | Galatasaray'da Mariano, 29. dakikada Ayite'nin sırtına kasti şekilde vurarak sarı kart gördü.

Galatasaray, Babel'le gole yaklaştı!

30. dakikada Feghouli'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Babel, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaparken Flavio müdahalesi ile topun kornere gitmesini sağladı.

34. dakikada Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda yine paslaşarak ceza sahası ön çizgisine geldiler. Belhanda'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Ertaç'ta kaldı.

40. dakikada Gençlerbirliği, sol kanattan oldukça etkili geldi. Sessegnon'un içeri çevirdiği topta Candeias'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş savunmadan geri döndü.

41. dakikada Sessegnon, uzaktan şansını denerken top kaleci Muslera'da kaldı.

42. dakikada Gençlerbirliği, Galatasaray korneri sonrası hızlı hücum şansı yakaladı. Ayite'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş, az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Bu akşam saat 20:00'de Eryaman Stadyumu'nda başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

İki takımın ilk 11'leri

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Fabricio Baiano, Rahmetullah Berişbek, Daniel Candeias, Floyd Ayite, Giovanni Sio

Yedekler: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Berat Özdemir, Sefa Yılmaz, Nadir Çiftçi, Bogdan Stancu, Mats Seuntjens

Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Marcao, Ryan Donk, Mariano, Steven Nzonzi, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Florin Andone

Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Mor, Adem Büyük