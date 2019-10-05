Süper Lig’de 7. hafta maçında başkentte Gençlerbirliği ile Galatasaray karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Geçen hafta başkent derbisinde Ankaragücü’yle karşılaşan Gençlerbirliği, sahadan tek farklı yenilgiyle ayrıldı ve ligin galibiyet alamayan iki ekibinden biri olarak son sırada bu haftaya giriyor. Haftaya girilirken ligin en fazla gol yiyen iki ekibinden biri olan başkent temsilcisi, aynı zamanda ligin rakiplere en fazla şu ürettiren 3. ekibi. Ev sahibinde geçen hafta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Sadio Diallo’nun durumu belli değil. Yine hazır olamazsa büyük ihtimalle Berat Özdemir orta sahadaki yerini koruyacak.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde konuk ettiği Paris Saint Germain’e tek golle kaybeden Galatasaray’ın pozitif mücadelesinin içerisindeki en büyük eksik, hiç şüphesiz ki, net gol şansıydı. Sezon başından beri geçen sezonki hücum etkinliğini yakalayamayan Galatasaray, son 4 resmi maçında sadece 1 gol atabildi. Geçen sezon ligde maç başına 13,6 şut üreten Sarı Kırmızılılar, bu sezon ligde maç başın 9,2 şut üretebildi. Konuk ekipte sakatlıkları olan Radamel Falcao, Christian Luyindama ve Mario Lemina maç kadrosuna alınmadılar.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasında Ankara’da oynanan son 6 Süper Lig maçında Galatasaray sadece 1 kez kazanabildi.

- Galatasaray, bu sezon ligde yediği 6 golün 4’ünü 76. dakikadan sonra yedi.

- Galatasaray, ligde maç başına 3 korner ile bu haftaya kadar ligin en az korner kullanan ikinci ekibi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %42’si sarı kırmızılıların 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

· Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol. Misli.com üyelerinin yaklaşık %23’ü mücadelede her iki ekibin de en azından birer gol atacağını düşünüyor.



