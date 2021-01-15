Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük (CANLI)

Geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 6-0 yenilen Gençlerbirliği, 19. haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Galatasaray mağlubiyetini unutmak isteyen ve üst sıralara tırmanmak için puana ihtiyacı olan Başkent ekibi rakibini yenmek istiyor. Geçen haftayı Konyaspor galibiyetiyle tamamlayan ve devre arası flaş isimlerle kadrosunu güçlendiren Fatih Karagümrük ise galibiyet serisi peşinde.

GOL | Fatih Karagümrük, 22. dakikada Lucas Biglia'nın penaltıdan attığı golle deplasmanda öne geçti. 0-1

GOL | Fatih Karagümrük, farkı 2'ye çıkardı. 36. dakikada Ndiaye'nin pasına hareketlenen Alessane Ndao, net bir gol vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 0-2

İki ekip son olarak 1983-1984 sezonunda o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi'nde karşılaştı. Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü sezonda, İstanbul'da 4 Şubat 1984'te oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti. Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu karşılaşmadan sonra bir daha aynı ligde yer almadı. Kupada da hiç eşleşmeyen iki takım 37 yıl sonra bir kez daha birbirlerine rakip olacak.

Ligde 3 maçlık yenilgisizlik serisi geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle sona eren Gençlerbirliği, 19 puanla 17. sırada bulunuyor. Son maçında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Arda, Polomat, Robert Piris, Furman, Soner Dikmen, Sefa, Candeias, Sio

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Bertolacci, Borini, Mevlüt