Özcan Bizati'nin göreve gelmesiyle muhteşem bir çıkış yakalayan, sırasıyla Fenerbahçe , Kasımpaşa, ve Alanyaspor 'u mağluk ederek nefes alan Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında Erzurumspor'u konuk edecek. 30 puanla 19. sırada yer alan ve 3 maçlık seri yakalayan Gençlerbirliği, evinde çıkışını sürdürmeye çalışacak. 7 maçtır kazanamayan ve 27 puanla 20. basamakta bulununa Dadaşlar ise kötü gidişata Başkent'te son vermeye çalışacak.

Gençlerbirliği - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryamam Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN Sports 2'nden naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Mustafa, Arda, Halil, Soner, Motta, Sefa, Murat, Candeias, Stancu

Erzurumspor: Szumski, Murat, Costa, Schewchlen, Bergdich, Omolo, Aatif, Obertan, Rashani, Emrah, Gomes

Gençlerbirliği'nde Toure, Erzurumspor'da ise Novikovas ve Cenk Ahmet Kılıç, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecekler.