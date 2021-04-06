Gençlerbirliği - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 33. haftasında ateş hattını yakından ilgilendiren bir maç oynanacak. 30 puanla 19. sırada yer alan Gençlerbirliği, 27 puanla 20. basamakta bulunan Erzurumspor'u konuk edecek. İki takımın da 3 puandan başka çaresi yok. Peki, Gençlerbirliği - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Özcan Bizati'nin göreve gelmesiyle muhteşem bir çıkış yakalayan, sırasıyla Fenerbahçe , Kasımpaşa, ve Alanyaspor 'u mağluk ederek nefes alan Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında Erzurumspor'u konuk edecek. 30 puanla 19. sırada yer alan ve 3 maçlık seri yakalayan Gençlerbirliği, evinde çıkışını sürdürmeye çalışacak. 7 maçtır kazanamayan ve 27 puanla 20. basamakta bulununa Dadaşlar ise kötü gidişata Başkent'te son vermeye çalışacak.
Gençlerbirliği - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eryamam Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN Sports 2'nden naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Mustafa, Arda, Halil, Soner, Motta, Sefa, Murat, Candeias, Stancu
Erzurumspor: Szumski, Murat, Costa, Schewchlen, Bergdich, Omolo, Aatif, Obertan, Rashani, Emrah, Gomes
Gençlerbirliği'nde Toure, Erzurumspor'da ise Novikovas ve Cenk Ahmet Kılıç, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecekler.