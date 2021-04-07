Gençlerbirliği - Erzurumspor canlı
Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor arasında ateş hattını yakından ilgilendiren bir maç oynanıyor. 30 puanla 19. sırada yer alan Gençlerbirliği, 27 puanla 20. basamakta bulunan Erzurumspor'u konuk ediyor. İki takımın da 3 puandan başka çaresi yok. Gençlerbirliği - Erzurumspor maçının canlı anlatımı ve detaylar haberimizde... Gençlerbirliği - Erzurumspor maçı başladı.
Özcan Bizati'nin göreve gelmesiyle muhteşem bir çıkış yakalayan, sırasıyla Fenerbahçe , Kasımpaşa, ve Alanyaspor 'u mağluk ederek nefes alan Gençlerbirliği, Süper Lig 'in 33. haftasında Erzurumspor'u konuk ediyor. 30 puanla 19. sırada yer alan ve 3 maçlık seri yakalayan Gençlerbirliği, evinde çıkışını sürdürmenin peşinde. 7 maçtır kazanamayan ve 27 puanla 20. basamakta bulunan Dadaşlar ise kötü gidişata Başkent'te son vermeye çalışacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR CANLI
Maç başladı.
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Gençlerbirliği - Erzurumspor 11'ler
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Sandro
Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Hasan, Leo, Omolo, Boumal, Emrah, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir
Gençlerbirliği'nde Toure, Erzurumspor'da ise Novikovas sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemiyorlar.