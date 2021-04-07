Gençlerbirliği - Erzurumspor canlı

Özcan Bizati'nin göreve gelmesiyle muhteşem bir çıkış yakalayan, sırasıyla Fenerbahçe , Kasımpaşa, ve Alanyaspor 'u mağluk ederek nefes alan Gençlerbirliği, Süper Lig 'in 33. haftasında Erzurumspor'u konuk ediyor. 30 puanla 19. sırada yer alan ve 3 maçlık seri yakalayan Gençlerbirliği, evinde çıkışını sürdürmenin peşinde. 7 maçtır kazanamayan ve 27 puanla 20. basamakta bulunan Dadaşlar ise kötü gidişata Başkent'te son vermeye çalışacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR CANLI

Maç başladı.

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Gençlerbirliği - Erzurumspor 11'ler

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Sandro

Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Hasan, Leo, Omolo, Boumal, Emrah, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir

Gençlerbirliği'nde Toure, Erzurumspor'da ise Novikovas sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemiyorlar.