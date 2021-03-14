Gençlerbirliği en uzun serisini egale edebilir
Başkent ekibi, Süper Lig’de 11 maçtır kazanamıyor. Gençlerbirliği, kulüp tarihinde aynı sezonda bu açıdan olumsuz daha uzun tek serisini 1969-70 sezonunda yaşamıştı. Gençlerbirliği bu akşam da galip gelemezse, rekorunu egale etmiş olacak.
Başkent ekibi, Süper Lig’de 11 maçtır kazanamıyor. Gençlerbirliği, kulüp tarihinde aynı sezonda bu açıdan olumsuz daha uzun tek serisini 1969- 70 sezonunda yaşamıştı. Bu süreçte Gençler, üst üste 12 karşılaşmada 3 puan alamamıştı. Eğer bu akşam da Fenerbahçe karşısında galibiyet gelmezse, konuk ekip 51 yıl önceki kazanamama rekorunu egale etmiş olacak.