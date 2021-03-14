Gençlerbirliği en uzun serisini egale edebilir

Başkent ekibi, Süper Lig’de 11 maçtır kazanamıyor. Gençlerbirliği, kulüp tarihinde aynı sezonda bu açıdan olumsuz daha uzun tek serisini 1969- 70 sezonunda yaşamıştı. Bu süreçte Gençler, üst üste 12 karşılaşmada 3 puan alamamıştı. Eğer bu akşam da Fenerbahçe karşısında galibiyet gelmezse, konuk ekip 51 yıl önceki kazanamama rekorunu egale etmiş olacak.