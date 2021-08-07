MENÜ

Gençlerbirliği, Düsseldorf'tan Gökhan Gül’ü transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımından orta saha oyuncusu Gökhan Gül’ü renlerine bağladı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 19:09 Son Güncelleme:
- A +
Gençlerbirliği, Düsseldorf'tan Gökhan Gül’ü transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımından orta saha oyuncusu Gökhan Gül’ü kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, orta sahasını 23 yaşındaki Gökhan ile güçlendirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbola Bochum’un altyapısında başlayan 23 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 20, 19, 18, 17 ve 16 yaş altı milli takımlarında birçok kez Almanya forması giyme başarısı gösterdi. Gökhan Gül ile kulübümüz 2 yıllık kontrata imza attı." ifadeleri kullanıldı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...