Gençlerbirliği-Denizlispor maç sonucu: 1-0

TFF 1.Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Denizlispor 'u konuk etti. Bursaspor ve Bandırmaspor engellerini geçerek iki maçlık seri yakalayan Başkent ekibi, Horozlar'ı da tek golle devirdi. Kırmızı-Siyahlılar'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Metehan Mert kaydetti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği galibiyet serisini 3 maça çıkarıp, puanını 23'e yükseltirken, Denizli art arda 2. mağlubiyetini aldı ve 15 puanla ateş hattında kaldı. Öte yandan Yeşil-Beyazlılar'ın galibiyet hasreti de 3 maça çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Çetin x, Özcan Sultanoğlu xx, Mehmet Akıncık xx, Murat Türkoğlu xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Metehan Mert xxx, Kerem Can Akyüz xx, Gökhan Gül xx, Musa Şahindere x (Kazenga dk. 72 x), Tshibola xx, Grechyshkin xx, Barış Alıcı xx (Sallalich dk. 83 ?), Sami Gökhan Altıparmak x (Mert Kula dk. 90+5 ?)

Yedekler: Ramazan Köse, Ulusoy Mert Kabasakal, Abdullah Şahindere, Bieliaiev, Furkan Şeker, Baran Başyiğit, Muhammed Bayır

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Denizlispor: Stachowiak xx, Özer Özdemir xx, Muhammed Özkal xx, Oğuz Yılmaz xx, Schwechlen xx, Gökhan Süzen xx, Djedje x, Muhammed Gönülaçar xx (Bekir Turaç Böke dk. 60 x), Okan Derici x (Mustafa Çeçenoğlu dk. 60 x), Mayi x, Aissati xx (Asım Hamzaçebi dk. 67 x)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tusha, İlhan Depe, Darri

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Metehan Mert (dk. 88) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Kazenga (Gençlerbirliği), Gökhan Süzen, Özer Özdemir, Djedje, Mustafa Çeçenoğlu (Denizlispor)