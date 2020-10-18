Gençlerbirliği - Denizlispor (CANLI)
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. İki takımda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Gençlerbirliği - Denizlispor maçı canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında Eryaman Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. İki takımda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
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Gençlerbirliği - Denizlispor ilk 11'ler belli oldu...
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Stancu
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic, Varela, Recep, Sagal, Rodallega
MAÇ BAŞLADI
9.dakikada Tiago Lopes'in kullandığı serbest vuruş doğrudan auta gitti
13.dakkada Mesanovic'in şutu kaleci Nordfeldt'te kaldı
GOL! 22.dakikada Denizlispor, yeni transferi Subotic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Subotic kafayla golü attı
31.dakikada ceza sahasına gelen topa Stancu röveşata vurmak istedi ancak istediği gibi bir şut çekemedi
GOL! 45.dakikada Rodallega uzak mesafeden sert vurdu ve durumu 2-0 yaptı
SARI KART! 45+2.dakikada Robert Piris itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü
İlk yarıyı Denizlispor 2-0 önde kapattı
Ev sahibi Gençlerbirliği'nde Salih Dursun, Denizlispor da ise Sakıb, Özgür ve Leismann sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Milli ara öncesi Beşiktaş’ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor karşısına moralli çıkacak. Başkent ekibinde Salih Dursun, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği ile 41. randevu
Süper Lig’de en çok karşılaştığı 6 takımdan biri olan Gençlerbirliği ile 41. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önce 40 müsabakada sahadan 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 69 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 59 gol gördü.