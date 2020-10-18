Gençlerbirliği - Denizlispor (CANLI)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında Eryaman Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. İki takımda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Gençlerbirliği - Denizlispor ilk 11'ler belli oldu...

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Stancu

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic, Varela, Recep, Sagal, Rodallega





MAÇ BAŞLADI

9.dakikada Tiago Lopes'in kullandığı serbest vuruş doğrudan auta gitti

13.dakkada Mesanovic'in şutu kaleci Nordfeldt'te kaldı

GOL! 22.dakikada Denizlispor, yeni transferi Subotic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Subotic kafayla golü attı

31.dakikada ceza sahasına gelen topa Stancu röveşata vurmak istedi ancak istediği gibi bir şut çekemedi

GOL! 45.dakikada Rodallega uzak mesafeden sert vurdu ve durumu 2-0 yaptı

SARI KART! 45+2.dakikada Robert Piris itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

İlk yarıyı Denizlispor 2-0 önde kapattı

























Ev sahibi Gençlerbirliği'nde Salih Dursun, Denizlispor da ise Sakıb, Özgür ve Leismann sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Milli ara öncesi Beşiktaş’ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor karşısına moralli çıkacak. Başkent ekibinde Salih Dursun, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği ile 41. randevu

Süper Lig’de en çok karşılaştığı 6 takımdan biri olan Gençlerbirliği ile 41. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önce 40 müsabakada sahadan 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 69 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 59 gol gördü.























