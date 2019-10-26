Gençlerbirliği - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 maça çıkarıp düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'nin karşısına çıkıyor. Denizlispor kazanarak kötü gidişini durdurmak istiyor. Antalyaspor'u geçen hafta 6-0 ile geçen Gençlerbirliği bu çıkışını Denizlispor maçında sürdürmük istiyor.

Gençlerbirliği - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayan maçta Halis Özkahya görev alıyor. beIN SPORTS MAX HD 1'den canlı yayınlan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gençlerbirliği - Denizlispor ilk 11'ler...

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Zargo Toure, Polomat, Berat, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio, Stancu

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Olcay, Barrow, Eduardo

GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI

Milli maç arasında teknik direktör Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen ve ilk maçında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden deneyimli çalıştırıcı Mehmet Özdilek, Ankara'dan galibiyetle döneceklerine inandığını ifade etti. Özdilek, "Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda oynanan futbol beni memnun etmişti. Hafta içinde iyi hazırlandık. Gençlerbirliği geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yenip dikkatleri üzerine çekti. Kolay maç yok" yorumunu yaptı.