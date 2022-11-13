Gençlerbirliği cephesinden VAR tepkisi

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Medet Coşkun, 2-0 kaybettikleri Eyüpspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuna iyi başladıklarını ifade eden Coşkun, oyunun genelinde hafta içerisinde yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını ifade ederek,” 75’inci dakikaya kadar üstündük. İyi oynuyorduk. VAR’daki arkadaşlar yine oyuna dahil oldular. Her hafta bizim 7-8 dakikamız VAR ile geçiyor. Çocuklarımızın emeğine günah. 1-0’dan sonra pozisyonumuz var Gökhan’ın tırnağı morardı VAR ona neden bakmıyor anlamıyoruz. Üzgünüz” dedi.