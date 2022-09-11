Gençlerbirliği cephesinden hakem kararlarına dair açıklama

Gençlerbirliği Spor Kulübü Sözcüsü Savaş Çolakoğlu, başkent ekibinin kendi sahasında konuk ettiği Tuzlaspor’a 2-1 mağlup olması sonrası Eryaman Stadyumu’nda yaptığı açıklamalarda maçın hakemine tepki gösterdi.

"ELİMİZ AYAĞIMIZ TİTRİYOR"

Çolakoğlu, maçta Gençlerbirliği futbolcularının emeklerinin boşa gittiğini ifade ederek, “Bu konu ile ilgili olarak yönetimimiz yarın bir toplantı yapacak ve daha detaylı açıklamalarda bulunacağız. Bu akşam gerçekten elimiz ayağımız titriyor. Hiç olmayacak şekilde haksız yere bu genç oyuncuların emekleri gasp edildi. Futbolu yönetenlerin gerçekten Türk futbolunun ileriye gidebilmesi için alt liglere daha özen göstermeleri gerekiyor. Alt liglerdeki hakemlerimizin daha özenli bir şekilde seçilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ”

Maçtan önce hakemle ilgili sıkıntıları olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, “Bundan önceki maçlarımızda yapmış olduğu olumsuz davranışları hepimiz biliyorduk ama hakemi etki altına almamak için biz yönetim olarak hakem ile ilgili hiçbir açıklama yapmadık. Biz Gençlerbirliği kültürüne yakışanı yaptık. Ama maalesef gördük ki hiçbir şey değişmedi. Bu 3'üncü maçında da bizce emek hırsızlığına devam etti. Bu durum Türk sporu için gerçekten çok acı verici. Umarım Türk futbolunu yönetenler alt liglere daha değerli hakemler vererek futbolun daha cazip ve daha ahlak kuralları içerisinde işleyen bir gösteri oyunu olduğunu ispat edebilirler. Gerçekten çok üzgünüz. Sınırlı bir kadromuz var ve sıkıntılar içerisindeyiz, bunu hepimiz biliyoruz ama elimizdeki mevcut genç arkadaşlarımızla bu ligde mücadele etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TAKIM SAYISINI 16’YA ÇIKARIP ADINI İSTANBUL LİGİ YAPSINLAR”

“Artık İstanbul takımlarının tüm liglerde farklı şekilde korunduğu aşikar” diyen Çolakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu akşam da bunun ispatını gördük. 8 tane İstanbul takımının olduğu Süper Lig ’de İstanbul'daki takım sayısını 16’ya çıkartsınlar o zaman ligin adını da İstanbul Ligi yapsınlar. Ayrıca Anadolu Ligi yapsınlar. Bu durum bu şekilde devam etmez. 'Biz, bizi korusunlar' demiyoruz sadece doğru karar ne ise onu yapsınlar. Hepimiz izledik kırmızı kart ve penaltı pozisyonunu. Gerçekten yazık oldu bize. Umarım bundan sonraki süreçlerde hakemler bu ligin kalitesine gölge düşürecek şekilde davranmazlar.”

Haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirten Çolakoğlu, “Gençlerbirliği'nin bu yıl 100'üncü yılı. 100'üncü yılımızda biz genç arkadaşlarımızla yolumuza devam etmek istiyoruz. Başkente yakışır bir kulübüz. Başkentin hak ettiği yerlere gelebilmesi içinde elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.

DHA