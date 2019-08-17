Süper Lig'in yeni takımı Gençlerbirliği sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Başkent ekibi ilk hafta ev sahibi olmanın avantajıyla kazanmak istiyor. İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor ise deplasmanda kazanarak sezona iyi başlamak istiyor.

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadyumu'nda bugün saat 19:15'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor 11'ler belli oldu

Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Yasin, Berat, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Dario, Vetrih, Diomande, Boldrin, Nill, Samudio, El Kabir