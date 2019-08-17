Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'de 1. hafta maçında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor 3 puan mücadelesi verecek. İki takımda sezona galibiyet ile başlamak istiyor... Peki, Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

17 Ağustos 2019, Cumartesi 18:35
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Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in yeni takımı Gençlerbirliği sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Başkent ekibi ilk hafta ev sahibi olmanın avantajıyla kazanmak istiyor. İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor ise deplasmanda kazanarak sezona iyi başlamak istiyor.

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadyumu'nda bugün saat 19:15'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor 11'ler belli oldu

Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Yasin, Berat, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Dario, Vetrih, Diomande, Boldrin, Nill, Samudio, El Kabir

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