Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor (CANLI)
Süper Lig'de 37. haftanın açılış maçında düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği, orta sıralarda yer alan Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkıyor. Özcan Bizati yönetiminde çıkış yakalayan Gençlerbirliği rakibini yenerek üst sıralara çıkma peşinde. Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçın detayları ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Geçen hafta Konyaspor'u yenerek rahat bir nefes alan Çaykur Rizespor yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği ise mutlak galibiyet arıyor.
MAÇ BAŞLADI
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler:
Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Metehan, Diego, Halil İbrahim, Piris, Soner, Candeias, Sio, Lima, Stancu
Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Emir, Melnjak, Michalak, Yasin, Dokovic, Sabo, Fernando, Remy