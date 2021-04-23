Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor (CANLI)

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Geçen hafta Konyaspor'u yenerek rahat bir nefes alan Çaykur Rizespor yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği ise mutlak galibiyet arıyor.

MAÇ BAŞLADI

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler:

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Metehan, Diego, Halil İbrahim, Piris, Soner, Candeias, Sio, Lima, Stancu

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Emir, Melnjak, Michalak, Yasin, Dokovic, Sabo, Fernando, Remy







