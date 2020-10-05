Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, yeni takımıyla bu sezon ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı. Nobre’nin yönetiminde ligdeki ilk golünü Siyah-Beyazlılar’a karşı atan Gençlerbirliği, dün Vodafone Park’tan zaferle ayrıldı. Nobre’nin lisans sorununun bulunması sebebiyle maçın ardından açıklama, kulübün teknik sorumlusu Mete Işık’tan geldi. Işık, “Beşiktaş’a karşı nasıl oynamamız gerektiğini detaylı olarak çalıştık. Neler yapabileceğimizin analizini yaptık. Bloklar arasında boşluk vermemeye, akıllı ve sakin oynamaya çalıştık. Beşiktaş’tan daha çok pozisyona girdik ama bir beceri noksanlığı vardı. 3 puanla milli takım arasına girmek derin bir nefes aldırdı. Bu 15 günlük süreyi iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Stancu’dan Nobre’ye övgü

Geçen sezonun son 2 haftası ile bu sezon oynadığı ilk iki maçta gol atamayan Gençlerbirliği, bu hasretini dün Beşiktaş deplasmanında 8. dakikada Bogdan Stancu’yla dindirdi. Karşılaşma sonunda açıklamada bulunan günün kahramanı Stancu, “Mert Nobre genç bir hoca. Daha önceden benim takım arkadaşımdı. O zamandan beri mantalitesini iyi biliyorum. Kazanmak ve güzel futbol oynamak isteyen biri” sözlerini sarf etti.

20 yıl sonra zafer geldi

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Vodafone Park’ta Bogdan Stancu’nun golüyle 3 puanı alan Kırmızı- Siyahlılar, Beşiktaş’ı ligde deplasmanda 2 Aralık 2000’den sonra ilk kez mağlup etti. Söz konusu tarihte rakibini o zamanki adıyla İnönü Stadı’nda 3-0 yenen Başkent temsilcisi, aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonra Dolmabahçe’de ilk 3 puan sevincini yaşadı.

Deplasmanda ikinci sevinç

Gençlerbirliği, lig tarihinde Beşiktaş’ı deplasmanda ikinci kez mağlup etti. Kırmızı- Siyahlılar, 2000-2001 sezonu sonrası Beşiktaş deplasmanında bir kez daha galip geldi. To plamda İstanbul’da oynanan 47 lig maçında Beşiktaş’ın 31 galibiyeti bulunurken, 14 karşılaşma da berabere bitti.