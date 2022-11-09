Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare Spor maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Eleme Turu maçında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sahasında TFF 2'inci Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan kırmızı siyahlı ekip, kupada bir üst tura yükseldi.

4’üncü dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Musa Şahindere, ceza sahası içerisine ortasını gönderdi. Müsait pozisyonda bulunan Baran Başyiğit, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Gençlerbirliği müsabakayı 1-0 kazanarak bir üst tura adını yazdırdı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Safa Yılmaz, Şenol Bektaş, Samet Özkul

GENÇLERBİRLİĞİ: Atalay Gökçe – Balyaev (Dk. 63 Zafer Göktuğ Erdem), İbrahim Baran Kayıkcı, Abdullah Şahindere, Musa Şahindere (Dk. 63 Kağan Özkan), Mert Kabasakal, Seyit Ali Kahya, Ataberk Gök (Dk. 87 Caner Kızılyaprak), Arda Çağan Çelik (Dk. 46 Doğukan Taşcı), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 79 İsmail Yardımcı), Baran Başyiğit

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Kemal Mert Özyiğit - Ali Kemal Yılmaz, Emin Kaan Arslan, Fatih Balata (Dk. 75 Mahmut Boz), Efecan Gülerce, Selim Asal (Dk. 67 Cihan Avcu), Batın Özdemir (Dk. 46 Ramazan Övüç), Musa Kavaklı, Berat Aydın (Dk. 67 Furkan Özdemir), Tuncay Kılıç, Mehmet Yanıkara (Dk. 46 Eren Şahin)

SARI KARTLAR: Arda Çağan Çelik, İbrahim Baran Kayıkcı (Gençlerbirliği), Tuncay Kılıç, Ali Kemal Yılmaz, Selim Asal (Bayburt Özel İdare Spor)

GOL: Dk. 4 Baran Başyiğit (Gençlerbirliği)