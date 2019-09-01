Gençlerbirliği-Başakşehir (CANLI)

Gençlerbirliği ile Başakşehir Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0, ikinci haftada da sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. İlk iki haftada Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep'e mağlup olan Gençlerbirliği'nin de bu mücadele öncesinde puanı bulunmuyor.

Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 4-1 mağlup oldu. Eryaman Stadı'ndaki mücadele saat 19.15'te başladı. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-BAŞAKŞEHİR (CANLI)





İLK 11'LER:

Gençlerbirliği: Diallo, Toure, Ramos, Erdem, Halil İbrahim, Candeias, Berat, Baiano, Sessegnon, Sio, Stancu

Başakşehir: Mert, Aziz Behich, Ponck, Mehmet Topal, Caiçara, Azubuike, İrfan Can, Arda Turan, Visca, Robinho, Crivelli